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Антон Миранчук тоже хочет блистать в Европе: Есть ли шансы на то, чтобы он в перебрался Турцию

12 Января 2024 • 17:48 Комментировать (1)

Антон Миранчук может перебраться в Турцию, хотя пока сделка далека от завершения. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» разбирается, есть ли шансы у второго брата покинуть «Локомотив» и стать легионером.

Антон Миранчук хотел за границу

Летом у Антона Миранчука завершается контракт с «Локомотивом», и в текущей ситуации полузащитник вправе вести переговоры с любым другим клубом без согласования с «железнодорожниками». Когда несколько лет назад его брат Алексей уехал в Италию, активно обсуждалось, что и его близнец тоже захочет попробовать свои силы за границей. С февраля 2022 года переходы россиян в европейские клубы стало намного сложнее осуществлять, что сказалось на перспективах. Пример Арсена Захаряна доказывает, что даже сейчас можно проводить трансферы, но это пока исключение.

Справедливости ради стоит сказать, что на сегодня Антон Миранчук не показывает футбол такого уровня, чтобы рассчитывать на трансфер в большой клуб. В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги у него в 17 матчах 2 гола и 3 результативные передачи (в Кубке – 2+2 в 7 встречах). В прошлом было 8+3 в 28 (3+3 в 6) соответственно. В 28 лет цифры не настолько хорошие, чтобы вслед за братом ехать в Италию.

Турция как вариант

Если же говорить о чемпионатах второго порядка, то Турция выглядит самой вероятной. В условную Португалию или Нидерланды скорее позовут более молодого игрока, да и с другим паспортом. Едва ли там сейчас готовы прилагать усилия, чтобы брать из России футболиста, на котором заработать особо не получится.

По данным СМИ, именно в Турцию Миранчука и зовут. Сообщается, что «Бешикташ» решил узнать о варианте подписания контракта. Правда, агент футболиста Вадим Шпинёв якобы запросил для своего подопечного зарплату в размере 3 миллионов евро, которая отпугнула стамбульцев. Тем не менее рано говорить, что переход не случится.

Так как летом у Миранчука завершается контракт, то он сейчас может рассматривать все возможности и вести торг. «Локомотив», очевидно, хочет сохранить игрока и сделает своё предложение по контракту, которое футболист будет рассматривать. После этого можно будет назвать «Бешикташу» иные цифры. Не стоит забывать, что в январе для осуществления трансфера любой команде придётся ещё договариваться с «железнодорожниками» и платить компенсацию. Летом же Миранчук станет свободным агентом, и подобных расходов не будет в принципе.

Стоит ли Миранчуку ехать в Турцию?

Безусловно, сам Антон хотел бы оказаться в топ-чемпионате. Однако сейчас рассчитывать на это не стоит. Турецкую Суперлигу, в свою очередь, едва ли можно назвать турниром, куда игроки прямо рвутся. Конечно, есть в ней свой шарм, и атмосфера на стамбульских дерби, например, сумасшедшая. Однако только ради этого ехать вряд ли стоит.
Можно говорить о еврокубках, но «Бешикташ» по итогам нынешнего сезона в Лигу чемпионов едва ли попадёт, а Лига Европы – это не тот турнир, который прямо уж волнует Миранчука. В связи с этим можно предположить, что игрок и его агент не спешат соглашаться на предложение.

Учитывая, что у Миранчука есть время, наверное, нет смысла спешить соглашаться на «Бешикташ». Если уж и соглашаться, то на действительно выгодный контракт. Однако вполне можно ожидать, что полузащитник со временем переедет в Турцию. В противном случае Миранчуку ничего не мешает спокойно продлить контракт с «Локомотивом», где и завершить карьеру.

Бывший игрок «Аталанты» Дзенои: Я считаю, что команде не следует отдавать Миранчука в аренду или продавать

Роман Андреев


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Локомотив Москва Бешикташ Чемпионат Турции Антон Миранчук РПЛ трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Антидыня
12 Января 2024 в 18:27
Фу блин, "отуречиться" по своей воле никому не пожелаю. Тем более в турции русских не любят. Вы хоть на опыт Дзюбы посмотрите!
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