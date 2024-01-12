Бывший игрок «Аталанты» Кристиан Дзенои в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о перспективах российского полузащитника Алексея Миранчука в команде из Бергамо.

«Я считаю, что «Аталанте» не следует отдавать Миранчука в аренду или продавать его. Алексей сейчас очень важный игрок для команды, почти в каждом матче он совершает голевые действия, нет никакого смысла отпускать его в аренду, впереди много матчей, он точно пригодится.

— Вы верите, что он может быть игроком стартового состава?

Гасперини не враг себе, если Миранчук мало играл, значит были причины. Сейчас есть причины, по которым он играет чаще. Миранчуку нужно продолжать в том же духе, тогда он будет играть.

За 32 игры в сезоне во всех турнирах Миранчук отметился четырьмя забитыми мячами и десятью результативными передачами партнёрам по команде.