Президент махачкалинского «Легиона», бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и «Анжи» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал трансфер 19-летнего полузащитника Никиты Салтыкова из самарских «Крыльев Советов» в московский «Локомотив».

- В принципе, это нормальная практика, когда молодой футболист заявляет о себе, скажем так, в команде не топ-уровня и на него сразу кладут глаз селекционеры из топ-команд. Было видно, что у Салтыкова есть талант и мастерство, что при должном подходе он может вырасти в звезду солидного уровня для российского чемпионата. Единственное, смущает то, что в России у футболистов часто наступает синдром второго сезона, когда молодой игрок не справляется с тем вниманием, соблазнами и финансами, которые падают ему на голову. Через год-два-три, я не скажу, что мы забываем об этих футболистах, но они уже не выглядят такими яркими звёздочками в российском чемпионате и потихоньку могут опуститься даже уровня Первой или Второй лиги. А то, что сделал «Локомотив» в отношении Салтыкова, это, в принципе, нормальная вещь. Выкупил игрока и отдал его в аренду, чтобы он получал игровую практику, а со следующего сезона Салтыков уже вольётся в новый коллектив, – сказал Лахиялов.

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