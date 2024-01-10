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Гладилин – об отказе Луковича переходить в «Спартак»: «А кто он такой? Ну пусть в Сербии и играет» эксклюзив

10 Января 2024 • 18:50 Комментировать (1)

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на отказ нападающего Милоша Луковича переходить в московский клуб.

«А кто он такой? В Сербии играет? Ну пусть там и играет! Я знаю сербских нападающих, которые играют в Италии, – это Влахович. Вот это игрок! А кто играет в Сербии, пусть он там и продолжает. Только не «Влукович»!

«Спартаку» сейчас не нужно ничего. У команды все позиции укреплены и в атаке тоже», — сказал Гладилин.

18-летний Лукович защищает цвета команды «ИМТ Белград». Некоторое время назад в СМИ появилась информация, что футболист может продолжить карьеру во французском «Страсбурге».

На выход: Кто покинет «Спартак» в зимнее трансферное окно

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Спартак Москва Валерий Гладилин РПЛ трансферы футбола - зима 2024 Милош Лукович ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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SBP
10 Января 2024 в 19:34
Какая-то странная агрессивная реакция... Кто он такой... Да какая разница. Ну не захотел 18 летний парень ехать в Спартак. Ему вот это зачем? С учетом бана нашего футбола вполне понятное решение. Мало ли кто куда не хочет переходить. Нет, надо щеки надуть и дерьмом полить все вокруг обязательно. И вот поэтому тоже в том числе не переходят.
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