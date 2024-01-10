Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на отказ нападающего Милоша Луковича переходить в московский клуб.

«А кто он такой? В Сербии играет? Ну пусть там и играет! Я знаю сербских нападающих, которые играют в Италии, – это Влахович. Вот это игрок! А кто играет в Сербии, пусть он там и продолжает. Только не «Влукович»!

«Спартаку» сейчас не нужно ничего. У команды все позиции укреплены и в атаке тоже», — сказал Гладилин.

18-летний Лукович защищает цвета команды «ИМТ Белград». Некоторое время назад в СМИ появилась информация, что футболист может продолжить карьеру во французском «Страсбурге».