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На выход: Кто покинет «Спартак» в зимнее трансферное окно

10 Января 2024 • 10:32 Комментировать

Новогодние застолья закончились. Самое время вспомнить о работе. Футболисты только выходят из отпусков и начинают закладывать форму для второй части сезона. Но болельщиков в зимнее время больше интересуют трансферы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, кто покинет московский «Спартак» в зимнее трансферное окно.  

Бывший капитан

Георгий Джикия – один из первых, кто в зимнее трансферное окно наверняка уйдёт из «Спартака». Его конфликт с главным тренером клуба Гильермо Абаскалем привёл к тому, что бывший капитан «красно-белых» в текущем сезоне провёл на поле только 28% матчей в основном составе. Джикия оказался на скамейке запасных после неудачного старта РПЛ. В поединках четвёртого и пятого туров чемпионата России «Спартак» пропустил шесть мячей: по три от «Урала» и «Зенита». Абаскаль дал шанс Джикии исправиться, но при этом начал поиск нового центрального защитника. Поражение в седьмом туре 2:0 от «Краснодара» на выезде и покупка Срджана Бабича «посадили» Георгия на скамейку запасных. Среди потенциальных покупателей Джикии значатся «Краснодар» и «Локомотив».

Путь в Европу

Даниил Хлусевич появился в московском «Спартаке» ровно два года назад. За это время он успел выиграть бронзовые медали чемпионата России и Кубок России. В текущем сезоне Хлусевич оформил свой первый дубль в карьере, позволив «красно-белым» одержать победу в первом туре РПЛ над «Оренбургом». 67% матчей в основном составе «Спартака», участие в матчах за национальную сборную и 22 года – эти факторы заставили португальский «Спортинг» обратить внимание на защитника «красно-белых».

И если за Хлусевича «Спартак» наверняка будет требовать максимально возможную сумму отступных, то с Виктором Мозесом клуб готов расстаться бесплатно. 33-летний нигериец в текущем сезоне принял участие в 13 матчах, в которых отыграл только 36% игрового времени, но отметился одним забитым мячом и голевой передачей. Среди вариантов продолжения карьеры у Мозеса миланский «Интер» и турецкий «Галатасарай», который проявлял интерес к игроку ещё летом.

Куда уйдёт молодёжь

Чтобы развиваться, нужно играть. Это особенно актуально для молодёжи. В текущем сезоне 23-летний Павел Маслов отыграл только 10 минут в РПЛ, но при этом провёл три встречи в рамках Кубка России, а в прошлом сезоне защитник принял участие в 19 поединках «красно-белых» в РПЛ. Высока вероятность, что вторую часть сезона Маслов начнёт в клубе из нижней части турнирной таблицы или даже в Первой лиге в составе владикавказской «Алании».

Не получает должной игровой практики и Леон Классен, хотя это вполне логично. До «Спартака» Классен не поднимался выше Третьей немецкой лиги, а сейчас получает весьма немаленькую заработную плату, за что отдельно должен сказать Томасу Цорну. Контракт у Классена действует ещё год, и шанс хоть как-то взбодрить свою карьеру у 23-летнего российского защитника с немецкими корнями может представиться в «Нефтчи».

Девятнадцатилетний Павел Мелёшин стал первым игроком 2004 года рождения, который дебютировал в основном составе «красно-белых». Его первая игра за «Спартак» получилась весьма впечатляющей не только в игровом плане, но и в результативном. Мелёшин с ходу отметился голом. В текущем сезоне центрфорвард отличился только одним забитым мячом в восьми матчах (3 – в РПЛ, 5 – в Кубке России). Развить свою результативность рослый нападающий может в воронежском «Факеле», который уже подтвердил заинтересованность в игроке в рамках аренды.

Потенциальные трансферы «Спартака» «на выход» в зимнее трансферное окно

Игрок
Куда
Трансферная стоимость, млн евро 
Георгий Джикия «Краснодар», «Локомотив» 5
Даниил Хлусевич «Спортинг» 5
Виктор Мозес «Интер», «Галатасарай» 1,5
Павел Маслов «Балтика», «Сочи», «Алания» 0,6
Леон Классен «Нефтчи» 0,5
Павел Мелёшин «Факел» 0,5

Кто из звёзд может перейти в «Спартак» этой зимой

Константин Лицин

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Виктор Мозес Георгий Джикия РПЛ Леон Классен Павел Маслов Даниил Хлусевич Павел Мелёшин трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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