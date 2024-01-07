Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Зените» отреагировали на информацию о предложении по Ду Кейросу

07 Января 2024 • 20:18 Комментировать

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию, согласно которой санкт-петербургский клуб получил предложение по своему полузащитнику Ду Кейросу.

Ранее сообщалось, что бразильский «Гремио» направил в «Зенит» запрос об аренде 24-летнего хавбека.

«Информация не соответствует действительности», — приводит слова Медведева издание «Спорт-Экспресс».

В текущей кампании Ду Кейрос смог принять участие в 16 играх с учетов всех турниров, в которых лишь один раз поразил ворота соперников.

После 18 туров «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 36 очков.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Гремио Александр Медведев Ду Кейрос ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Интер» в самой концовке дожал аутсайдера 37
​Гладилин: «Зенит» всё делает правильно на трансферном рынке» 7
​«ПСЖ» мог грязно помогать Месси в борьбе за «Золотой мяч» 6
Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте» 6
​«Арсенал» также хочет Томори 4
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Января
20:18 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» отреагировали на информацию о предложении по Ду Кейросу
20:10 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» получил предложение по Ду Кейросу слухи
19:40 · Россия. Премьер-лига
Пименов: «Трудно было представить такую результативность в исполнении Тикнизяна»
19:32 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: Уход Ду Кейроса не станет потерей для «Зенита»
19:20 · Россия. Премьер-лига
Кобелев назвал пять команд, которые будут бороться за выживание в РПЛ
18:18 · Россия. Премьер-лига
Агент Рахмановича подтвердил интерес к легионеру «Крыльев»
17:58 · Россия. Премьер-лига
Барбоза видит в Нино возможного лидера «Зенита»
17:50 · Россия. Премьер-лига
Главный аутсайдер РПЛ назвал соперников на зимних сборах официально
17:44 · Россия. Премьер-лига
Кузнецов: «ЦСКА нужно приобрести центрального защитника»
17:37 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА не получал предложений по Роше
17:36 · Россия. Премьер-лига
В «Факеле» опровергли интерес к хавбеку «Ростова»
17:21 · Россия. Мелбет-Первая лига
Громкий трансфер от «Родины»: Ориньо пополнил столичную команду официально
17:16 · Россия. Премьер-лига
Тугарев очень интересен «Факелу», но трансфер может сорваться
17:03 · Россия. Премьер-лига
Бышовец — о переходе Салтыкова в «Локомотив»: «Есть риск, потому что не всегда удаётся реализовать свои возможности»
16:36 · Россия. Премьер-лига
Сенников: «Повышение для Салтыкова было неминуемо»
Все новости
Рекомендуем