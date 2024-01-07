В «Зените» отреагировали на информацию о предложении по Ду Кейросу

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию, согласно которой санкт-петербургский клуб получил предложение по своему полузащитнику Ду Кейросу.

Ранее сообщалось, что бразильский «Гремио» направил в «Зенит» запрос об аренде 24-летнего хавбека.

«Информация не соответствует действительности», — приводит слова Медведева издание «Спорт-Экспресс».

В текущей кампании Ду Кейрос смог принять участие в 16 играх с учетов всех турниров, в которых лишь один раз поразил ворота соперников.

После 18 туров «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 36 очков.