Бразильский полузащитник «Зенита» Ду Кейрос может покинуть команду в зимнее трансферное окно.

Как утверждает журналист Диого Росси, «Гремио» сделал официальное предложение российскому клубу по аренде Ду Кейроса. Сообщается, что в настоящий момент бразильский клуб ожидает ответа от «Зенита».

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» подделось информацией, согласно которой «сине-бело-голубые» готовы отпустить Ду Кейроса в аренду.

В этом сезоне на счету хавбека 16 выходов на поле во всех турнирах и один забитый гол. Действующее соглашение Ду Кейроса с «Зенитом» рассчитано до 2028 года. Эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в три миллиона евро.