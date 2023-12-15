Московский «Спартак» выбрал усиление в атакующую линию. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», в трансферный шорт лист «красно-белых» попал нападающий белградской «Црвены Звезды» Осман Букари.

25-летний ганский форвард в нынешнем сезоне принял участие в 21 поединке за сербскую команду. Букари отметился семью забитыми мячами и пятью результативными передачами на одноклубников. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 6,5 миллиона евро.

Ранее в прессе сообщалось, что в подписании Османа заинтересованы американский «Лос-Анджелес Гэлакси» и английский «Ноттингем Форест».

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