Стало известно, кто может возглавить «Спартак-2»

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной России Дмитрий Комабров может получить работу в столичном клубе.

Как стало известно журналистам Metaratings.ru, кандидатуру Комбарова рассматривают на место главного тренера второй команды «красно-белых». «Лукойл» собирается возродить «Спартак-2» и заявить команду во Вторую лигу.

Напомним, что в бытность игроком Дмитрий защищал цвета «Спартака» с 2010 по 2019 год. В настоящий момент специалист занимает пост главного тренера петербургской «Звезды». Комбаров возглавляет этот коллектив с лета прошлого года.