Талалаев высказался о конфликте Абаскаля и Бериши

Наставник подмосковных «Химок» Андрей Талалаев поделился мнением о конфликтной ситуации между главным тренером московского «Спартака» Гильермо Абаскалем и полузащитником Бернардом Беришей.

В разговоре с корреспондентом телеканала «Матч ТВ» специалист высказал мнение, что испанский специалист просто не сдержал эмоций и повелся на провокационный поступок игрока «Ахмата». При этом Талалаев призвал не осуждать участников конфликта.

Напомним, что поединок между «Ахматом» и «Спартаком» состоялся в минувший уик-энд. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Главный тренер «Спартака» Абаскаль сделал важное заявление