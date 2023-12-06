Главный тренер «Спартака» Абаскаль сделал важное заявление

Наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал свое удаление в матче 17-го тура Премьер-лиги с «Ахматом».

«Я отреагировал, потому что был агрессивный жест в мою сторону. Любой нормальный человек отреагировал бы неким способом, чтобы защитить себя», - приводятся слова испанского специалиста в телеграм-канале «Первый спорт».

Кроме того, Абаскаль подчеркнул, что не должен позволять себе подобных поступков в качестве главного тренера «Спартака». Он принес извинения российскому футболу за случившееся.

Напомним, что матч в Грозном завершился поражением «Спартака» со счетом 1:2.

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