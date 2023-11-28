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Побегалов уверен, что Евгений Калешин не останется без работы

28 Ноября 2023 • 19:35 Комментировать

Одной из самых громких новостей понедельника в российском футболе стало увольнение главного тренера тольяттинского «Акрона» Евгения Калешина. Притом, что идёт бывший клуб Калешина в Мелбет-Первой лиге на третьем месте – в двух очках отставания от лидера первенства. Российский тренер Александр Побегалов порассуждал о будущем Калешина.

«Женя работу найдет. Вернее, работа его найдет. Знаю, как он работает с командой, его подход к тренировочному процессу, общению с футболистами», - говорит Побегалов «РБ Спорту».

Ранее знаменитый тренер Юрий Сёмин прокомментировал неожиданный уход Калешина из тольяттинского клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Побегалов Евгений Калешин
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