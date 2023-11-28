Сёмин отреагировал на увольнение Калешина из «Акрона»

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин в беседе с журналистами поделился мнением об отставке Евгения Калешина с поста главного тренера тольяттинского «Акрона».

«Могу только сказать, что Калешин хороший тренер, он классно руководил «Акроном». А почему его уволили - не знаю», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Калешин занимал пост рулевого команды с сентября 2022 года. Под его руководством «Акрон» сыграл 57 поединков во всех турнирах, в которых одержал 28 побед, потерпел десять поражений и 19 раз сыграл вничью.

В текущем розыгрыше Мелбет-Первой лиги тольяттинский клуб занимает четвертое место в таблице.