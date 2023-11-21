Адиев может возглавить и клуб из чемпионата Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев вчера едва не вывел национальную команду на Евро-2024. Тренеру и его подопечным не хватило победы над сборной Словении в гостях.

А уже сегодня перспективного тренера сватают в один из клубов чемпионата Казахстана, известный своими безумными (в хорошем смысле слова) фанатами – «Актобе».

Как пишет телеграм-канал Kozhakhmet Inside, сейчас Адиев – главный претендент на тренерский пост этого клуба. Более того, пост в сборной Казахстана Магомед сохранит и продолжит работать на два фронта. Вопрос стороны уже обсуждали с акимом Актюбинской области.

Адиев поделился мнением о своём будущем в сборной Казахстана