Адиев поделился мнением о своём будущем в сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о своём будущем на посту наставника национальной команды.

Напомним, вчера, 20 ноября, сборная Казахстана уступила команде Словении (1:2) в отборочном матче к чемпионату Европы 2024 года и не смогла напрямую выйти в финальную часть турнира.

«Если президент скажет, что я должен продолжить, то я сделаю это дело до конца. Мне хочется самому поставить точку, чтобы использовать свой шанс. Буду стараться!» — приводит слова Адиева «Плеймейкер».

Адиев возглавляет сборную Казахстана с апреля 2022 года. Ранее он работал в «Чайке», «Анжи» и «Ахмате».