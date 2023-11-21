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Адиев поделился мнением о своём будущем в сборной Казахстана

21 Ноября 2023 • 15:14 Комментировать
Словения
2:1
Казахстан

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о своём будущем на посту наставника национальной команды.

Напомним, вчера, 20 ноября, сборная Казахстана уступила команде Словении (1:2) в отборочном матче к чемпионату Европы 2024 года и не смогла напрямую выйти в финальную часть турнира.

«Если президент скажет, что я должен продолжить, то я сделаю это дело до конца. Мне хочется самому поставить точку, чтобы использовать свой шанс. Буду стараться!» — приводит слова Адиева «Плеймейкер».

Адиев возглавляет сборную Казахстана с апреля 2022 года. Ранее он работал в «Чайке», «Анжи» и «Ахмате».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Казахстана Магомед Адиев

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