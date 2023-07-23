Вальбуэна не собирается завершать карьеру

Покинувший «Олимпиакос» экс-игрок московского «Динамо» Матье Вальбуэна не собирается завершать профессиональную карьеру. По информации французского L’Equipe, у футболиста есть вариант трудоустройства из Кипра.

Так, 38-летним игроком интересуется «Аполлон» из города Лимасол. Отмечается, что клуб уже сделал французскому ветерану предложение о переходе – теперь дело за стороной футболиста.

Напомним, ранее Вальбуэна покинул «Олимпиакос» после того, как провёл в этом греческом топ-клубе четыре года карьеры. Российскому болельщику француз знаком как игрок «Динамо» - цвета этого клуба он защищал в 2014-2015 годах.