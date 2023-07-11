Бывший игрок московского «Динамо», французский полузащитник Матье Вальбуэна покинул пирейский «Олимпиакос». Об уходе 38-летнего игрока из клуба сообщает пресс-служба греческого гранда.

«Спасибо за всё, грандиозный победитель. За ваш талант и качества как на поле, так и за его пределами, за ваш боевой дух и львиное сердце! Вы – один из лучших игроков, которые выступали в Греции и достойно носили красно-белую джерси. Это точно не прощание между нами, как мы уже договаривались, наши пути в скором пересекутся вновь», - пишет пресс-служба «Олимпиакоса».

Напомним, что француз выступал за этот клуб с 2019 года и был одним из его лидеров.