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Чемпионат Франции. Лига 1

Вальбуэна покинул «Олимпиакос» после четырёх лет в клубе официально

11 Июля 2023 • 19:35 Комментировать

Бывший игрок московского «Динамо», французский полузащитник Матье Вальбуэна покинул пирейский «Олимпиакос». Об уходе 38-летнего игрока из клуба сообщает пресс-служба греческого гранда.

«Спасибо за всё, грандиозный победитель. За ваш талант и качества как на поле, так и за его пределами, за ваш боевой дух и львиное сердце! Вы – один из лучших игроков, которые выступали в Греции и достойно носили красно-белую джерси. Это точно не прощание между нами, как мы уже договаривались, наши пути в скором пересекутся вновь», - пишет пресс-служба «Олимпиакоса».

Напомним, что француз выступал за этот клуб с 2019 года и был одним из его лидеров.

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Евро-Футбол.Ру,
Олимпиакос Матье Вальбуэна
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