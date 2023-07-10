«Химки» усилились воспитанником «Локомотива»

Воспитанник столичного «Локомотива» Тимур Касимов продолжит карьеру в подмосковных «Химках». О переходе игрока в команду в статусе свободного агента рапортует пресс-служба клуба Первой лиги. 20-летний игрок подписал с новым клубом двухлетнее трудовое соглашение, которое стороны могут продлить по обоюдному желанию.

Ранее молодой игрок выступал за команды в структуре «железнодорожников».

Напомним, что подмосковному клубу в грядущем сезоне придётся побороться за возвращение в РПЛ, так как по итогам сезона прошлого «красно-чёрные» из элитного дивизиона российского футбола вылетели.

Ранее мы сообщали, что голкипер химчан Антон Митрюшкин может перебраться в один из клубов Премьер-лиги.