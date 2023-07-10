Митрюшкина хочет арендовать клуб РПЛ

Голкипер подмосковных «Химок» Антон Митрюшкин может продолжить карьеру в клубе Российской премьер-лиги.

Как сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым», в услугах 27-летнего вратаря заинтересован «Пари НН». Боссы нижегородского клуба рассчитывают арендовать Митрюшкина с правом последующего выкупа. В свою очередь «Химки» заинтересованы исключительно в полноценной продаже игрока.

В прошедшем розыгрыше чемпионата России голкипер провел за подмосковную команду девять поединков. Вратарь пропустил 20 мячей, а в двух встречах отстоял на ноль. По итогам минувшей кампании «Химки» вылетели в первый дивизион.