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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Митрюшкина хочет арендовать клуб РПЛ

10 Июля 2023 • 12:42 Комментировать

Голкипер подмосковных «Химок» Антон Митрюшкин может продолжить карьеру в клубе Российской премьер-лиги.

Как сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым», в услугах 27-летнего вратаря заинтересован «Пари НН». Боссы нижегородского клуба рассчитывают арендовать Митрюшкина с правом последующего выкупа. В свою очередь «Химки» заинтересованы исключительно в полноценной продаже игрока.

В прошедшем розыгрыше чемпионата России голкипер провел за подмосковную команду девять поединков. Вратарь пропустил 20 мячей, а в двух встречах отстоял на ноль. По итогам минувшей кампании «Химки» вылетели в первый дивизион.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Антон Митрюшкин Пари НН трансферы футбола - лето 2023
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