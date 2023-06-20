​Вьештица оценил уровень Семака

Бывший футболист «Зенита» Милан Вьештица оценил уровень главного тренера команды Сергея Семака.

Как известно, «Зенит» под руководством Семака становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов.

«Конечно, Семак - топ-тренер, если он столько раз выигрывал чемпионство. Он молодец! Дай бог, чтобы так продолжал. В дальнейшей карьере желаю ему всего хорошего», - сказал Вьештица, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Ранее Милан Вьештица говорил, что и сам хотел бы поработать в «Зените». Серб отмечал высокий уровень питерского клуба.

Вьештица: «Зенит» сейчас вышел на мировой уровень»