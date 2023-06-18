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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Вьештица: «Зенит» сейчас вышел на мировой уровень»

18 Июня 2023 • 14:13 Комментировать

Бывший футболист «Зенита» Милан Вьештица рассказал о желании поработать в питерском клубе.

Давая комментарий для «Чемпионата», Вьештица сказал, что в последние годы он работает тренером в Сербии. Милан отметил, что хотел бы поработать в России, но предложений пока что не было.

«В «Зенит» всегда хотел бы вернуться и поработать в клубе. Треть жизни провёл в России. Играл в Петербурге. Мне этот клуб очень близок. Тем более «Зенит» сейчас вышел на мировой уровень. Такой стадион - просто фантастика», - сказал Вьештица.

За «Зенит» Милан Вьештица играл в 2002-2006 годах. Также в России серб выступал за «Ростов», «Шинник», «Жемчужину», «Урал» и питерское «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Милан Вьештица
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