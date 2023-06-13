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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ростову» интересен опытный полузащитник «Факела» слухи

13 Июня 2023 • 21:58 Комментировать

31-летний игрок атаки воронежского «Факела» Роман Акбашев привлёк внимание клуба первой четвёрки РПЛ - «Ростова».

Как сообщает Metaratings со ссылкой на свои данные, окончательное решение о переезде на берега Дона будет оставаться за самим игроком.

Напомним, что текущий контракт Акбашева с воронежцами рассчитан до 30 июня. В сезоне прошедшем ему удалось забить за воронежцев восемь голов, шесть – в рамках РПЛ, два – «Енисею» в рамках переходных матчей. Выступает за «Факел» 31-летний футболист уже на протяжении трёх лет – с лета 2020 года.

Ранее сообщалось, что «Факел» намерен продлить контракт с одним из своих форвардов - Евгением Марковым.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Факел Роман Акбашев трансферы футбола - лето 2023
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