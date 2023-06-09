Агент Гюрлюка: «Мы не вели переговоров с «Зенитом»

Турецкий футбольный агент Юсуф Кочакая, представляющий интересы новичка «Оренбурга» Эмирджана Гюрлюка, заявил, что сторона игрока не вела переговоров с питерским «Зенитом». Общение о будущем футболиста было исключительно с представителями южноуральской команды.

«Разговаривали ли мы с «Зенитом»? Нет, только «Оренбург», — заявил Кочакая порталу «РБ Спорт».

Напомним, что воспитанник стамбульского «Галатасарая» Гюрлюк стал одним из первых новичков «Оренбурга» в текущем межсезонье. Несколько недель назад слухи отправляли турка в состав чемпиона России – питерского «Зенита».

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