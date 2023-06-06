«Оренбург» подписал экс-игрока «Галатасарая»

Турецкий нападающий Эмирджан Гюрлюк, который является воспитанником стамбульского «Галатасарая», продолжит карьеру в Российской премьер-лиге. Новым местом работы 19-летнего футболиста стал «Оренбург».

Как информирует пресс-служба клуба, форвард перебрался из «Алтынорду», выступающего во втором дивизионе Турции. За российскую команду Гюрлюк будет выступать под седьмым номером.

Во второй лиге Турции Эмирджан сыграл 30 поединков, забил четыре мяча и сделал два результативных паса.

По итогам минувшего сезона РПЛ «Оренбург» финишировал на седьмом месте в турнирной таблице.