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Цаллаговым интересуются в Турции и на Кипре слухи

09 Июня 2023 • 22:28 Комментировать

Экс-защитник «Крыльев Советов» и «Сочи» Ибрагим Цаллагов может продолжить карьеру в южных странах.

Так, 32-летним игроком интересуются из Турции и Кипра - по одному клубу на каждую страну. Как отмечает портал Metaratings, претендентом на россиянина с Кипра является топ-клуб местного чемпионата.

Напомним, в пятницу днём сочинцев официально покинули два игрока. Помимо Цаллагова, южане расстались с ветераном РПЛ – Жоаозиньо.

В текущем сезоне Цаллагов провёл 18 матчей за «Сочи» во всех турнирах, отличившись в них одним голом. Что любопытно, Transfermarkt оценивает возрастного футболиста в 2 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ибрагим Цаллагов
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