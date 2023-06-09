Экс-защитник «Крыльев Советов» и «Сочи» Ибрагим Цаллагов может продолжить карьеру в южных странах.

Так, 32-летним игроком интересуются из Турции и Кипра - по одному клубу на каждую страну. Как отмечает портал Metaratings, претендентом на россиянина с Кипра является топ-клуб местного чемпионата.

Напомним, в пятницу днём сочинцев официально покинули два игрока. Помимо Цаллагова, южане расстались с ветераном РПЛ – Жоаозиньо.

В текущем сезоне Цаллагов провёл 18 матчей за «Сочи» во всех турнирах, отличившись в них одним голом. Что любопытно, Transfermarkt оценивает возрастного футболиста в 2 млн евро.