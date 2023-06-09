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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Сочи» объявил об уходе двух игроков официально

09 Июня 2023 • 14:57 Комментировать

«Сочи» официально объявил об уходе из команды двух футболистов. Клуб попрощался с Жоазиньо и Ибрагимом Цаллаговым.

Жоазиньо провёл за «Сочи» 74 матча (девять голов, восемь голевых передач на партнёров), Цаллагов – 110. Клуб поблагодарил футболистов за их выступления.

Чемпионат России сезона 2022/2023 «Сочи» завершил на десятой позиции. Для команды это неудовлетворительный результат на фоне завоевания серебряных медалей в прошлом сезоне.

Старт следующего сезона Российской премьер-лиги намечен на 23 июля. «Сочи» будет стараться выступить гораздо лучше.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ибрагим Цаллагов Сочи Жоазиньо
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