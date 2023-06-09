«Сочи» официально объявил об уходе из команды двух футболистов. Клуб попрощался с Жоазиньо и Ибрагимом Цаллаговым.

Жоазиньо провёл за «Сочи» 74 матча (девять голов, восемь голевых передач на партнёров), Цаллагов – 110. Клуб поблагодарил футболистов за их выступления.

Чемпионат России сезона 2022/2023 «Сочи» завершил на десятой позиции. Для команды это неудовлетворительный результат на фоне завоевания серебряных медалей в прошлом сезоне.

Старт следующего сезона Российской премьер-лиги намечен на 23 июля. «Сочи» будет стараться выступить гораздо лучше.