​Объявлены составы на ретро-матч «Зенита» и сборной России

В четверг, 15 июня, пройдёт ретро-матч между «Зенитом» и сборной России. Российский футбольный союз уже анонсировал эту игру, которая будет приурочена к 15-летию значимых успехов команд. В 2008 году, как известно, «Зенит» выиграл Кубок УЕФА, а сборная России стала серебряным призёром чемпионата Европы.

На сайте РФС были опубликованы составы команд.

Сборная России: Адамов, Алдонин, Аленичев, Динияр Билялетдинов, Быстров, Габулов, Жирков, Олег Иванов, Каряка, Кириченко, Колодин, Павлюченко, Саенко, Семшов, Титов, Шишкин, Янбаев.

Тренеры: Игорь Корнеев, Александр Бородюк

«Зенит»: Анюков, Аршавин, Вьештица, Денисов, Зырянов, Игонин, Кержаков, Малафеев, Погребняк, Радимов, Тимощук, Файзулин, Широков, Текке, Горшков, Бухаров.

Тренеры: Михаил Бирюков, Анатолий Давыдов