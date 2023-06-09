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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Объявлены составы на ретро-матч «Зенита» и сборной России

09 Июня 2023 • 20:18 Комментировать

В четверг, 15 июня, пройдёт ретро-матч между «Зенитом» и сборной России. Российский футбольный союз уже анонсировал эту игру, которая будет приурочена к 15-летию значимых успехов команд. В 2008 году, как известно, «Зенит» выиграл Кубок УЕФА, а сборная России стала серебряным призёром чемпионата Европы.

На сайте РФС были опубликованы составы команд.

Сборная России: Адамов, Алдонин, Аленичев, Динияр Билялетдинов, Быстров, Габулов, Жирков, Олег Иванов, Каряка, Кириченко, Колодин, Павлюченко, Саенко, Семшов, Титов, Шишкин, Янбаев.

Тренеры: Игорь Корнеев, Александр Бородюк

«Зенит»: Анюков, Аршавин, Вьештица, Денисов, Зырянов, Игонин, Кержаков, Малафеев, Погребняк, Радимов, Тимощук, Файзулин, Широков, Текке, Горшков, Бухаров.

Тренеры: Михаил Бирюков, Анатолий Давыдов

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная России
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