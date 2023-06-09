​РФС анонсировал ретро-матч «Зенита» против сборной России

Российский футбольный союз анонсировал ретро-матч между питерским «Зенитом» и сборной России. Игра будет приурочена к 15-летию памятных успехов команд. Как известно, в 2008 году «Зенит» выиграл Кубок УЕФА, а сборная России стала бронзовым призёром чемпионата Европы.

Ретро-матч пройдёт в четверг, 15 июня, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Отметим, что в финале Кубка УЕФА в 2008 году «Зенит» обыграл «Глазго Рейнджерс». Что до сборной России, то на Евро-2008 команда смогла обыграть в четвертьфинале сборную Нидерландов, которая катком прошлась по соперникам на групповой стадии.