Владимир Габулов: «Меня пригласили на ретро-матч – я согласен»

Бывший голкипер сборной России, «Динамо» и ЦСКА Владимир Габулов заявил, что дал предварительное согласие на участие в ретро-матче между сборной России и «Зенитом» образца 15-летней давности. Игру планируют провести в Санкт-Петербурге 15 июня.

«Меня пригласили на ретро‑матч, и предварительно я дал согласие. Моя форма, конечно, не идеальна, но я регулярно тренируюсь и поддерживаю форму, занимаясь разными видами спорта», - рассказал экс-вратарь «Матч ТВ».

Напомним, что Габулов был одним из вратарей знаменитой сборной России образца 2008 года. В финальном турнире Евро-2008 он ни разу не вышел на поле, однако принимал участие в отборочном этапе. В частности, защищал ворота в знаменитом матче против сборной Англии в «Лужниках» (2:1).

Ранее об участии в матче высказался Денис Колодин.