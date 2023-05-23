Титов – об отказе сборной Камеруна играть с Россией: «Есть другие достойные команды»

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Егор Титов высказался по поводу отказа национальной сборной Камеруна сыграть товарищеский матч с командой России. Об этом стало известно сегодня утром.

«Даты на матч есть, а значит, в ближайшее время будет новый соперник. Надеюсь, он будет достойным. По поводу Камеруна я бы не расстраивался, есть много других достойных команд», - цитирует Титова «РИА Новости».

Ранее стало известно, что сборная России планирует в грядущем июне сыграть два матча, их место – столичная «ВЭБ Арена», домашний стадион футбольного клуба ЦСКА.