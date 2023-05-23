Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Титов – об отказе сборной Камеруна играть с Россией: «Есть другие достойные команды»

23 Мая 2023 • 23:50 Комментировать

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Егор Титов высказался по поводу отказа национальной сборной Камеруна сыграть товарищеский матч с командой России. Об этом стало известно сегодня утром.

«Даты на матч есть, а значит, в ближайшее время будет новый соперник. Надеюсь, он будет достойным. По поводу Камеруна я бы не расстраивался, есть много других достойных команд», - цитирует Титова «РИА Новости».

Ранее стало известно, что сборная России планирует в грядущем июне сыграть два матча, их место – столичная «ВЭБ Арена», домашний стадион футбольного клуба ЦСКА.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Егор Титов Сборная Камеруна
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
23 Мая
23:50 · Россия. Премьер-лига
Титов – об отказе сборной Камеруна играть с Россией: «Есть другие достойные команды»
23:30 · Россия. Премьер-лига
В «Торпедо» не рассчитывают на Довбню, вратарю предложили расторгнуть контракт
23:25 · Россия. Премьер-лига
Смольников, скорее всего, покинет «Локомотив» в конце сезона слухи
23:20 · Россия. Премьер-лига
Долгов не исключает, что покинет «Химки» по окончании сезона
23:12 · Россия. Премьер-лига
Шишкин: «Соболев нормальный человек, такие поступки ему не свойственны»
22:56 · Россия. Премьер-лига
Руслан Нигматуллин: «Уверен, Роше отменят красную карточку»
22:47 · Россия. Премьер-лига
Бышовец советует Семаку попробовать себя в чемпионате Португалии
22:28 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Торпедо» рассказал, что команде сказали болельщики после вылета из РПЛ
22:16 · Россия. Первая лига
Названа лучшая команда весны в Первой лиге
22:10 · Россия. Первая лига
Ибрагимов прокомментировал выход «Балтики» в РПЛ
22:08 · Россия. Премьер-лига
В «Балтике» заявили, что не планируют сильно менять состав после выхода в РПЛ
21:48 · Россия. Премьер-лига
21 клуб получил лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне
21:38 · Россия. Первая лига
«Алании» и ещё трём клубам Первой лиги отказали в лицензии для участия в РПЛ
21:29 · Россия. Премьер-лига
Лапочкин уверен, что Карасёв ошибся, удалив Рошу в московском дерби 1
21:19 · Россия. Премьер-лига
«Факел» получил лицензию для участия в РПЛ на следующий сезон
Все новости
Рекомендуем