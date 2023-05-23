Сборная России планирует провести в июне два матча

Российский футбольный союз хочет организовать два товарищеских матча национальной команды в июне.

Как стало известно «РБ Спорту», встречи могут пройти 15 и 20 июня. По информации источника, если соперники будут утверждены, то сборная России проведет оба матча на домашнем стадионе ЦСКА — «ВЭБ Арене».

Ранее сообщалось, что сборная Камеруна, матч с которой планировалось организовать 15 июня, отказался от поединка. Однако источник отмечает, что пока никакой ясности по соперникам нет, ведь официального письма от Камеруна об отказе не поступало.

Напомним, последней контрольной игрой сборной России было противостояние с Ираком (2:0).