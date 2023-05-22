Согласованию постоянного контракта Себастиана Шиманьски с «Фейеноордом» мешает интерес к игроку из АПЛ. По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», руководство «Фейеноорда» хочет сохранить в команде ценного футболиста, предлагая ему долгосрочное трудовое соглашение.

Однако вопреки информации о согласовании всех деталей, до этого пока далеко. На агентов полузащитника выходят неназванные клубы АПЛ, которые хотят его у себя видеть. После официального продления опции приостановки контрактов с клубами из России переговоры с командами из АПЛ будут расширены.

Напомним, что Шиманьски – один из самых результативных игроков в составе чемпиона Нидерландов, в активе игрока – девять голов и четыре ассиста.