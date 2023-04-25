Агент Гёкхан Табакджиоглу, клиентом которого является вратарь «Трабзонспора» Угурджан Чакыр, дал комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру». Ранее в прессе появилась информация о том, что в списке клубов, которым интересен Чакыр, находится питерский «Зенит».

«Из руководства «Зенита» ко мне никто не обращался. Мне звонили какие-то агенты и говорили, что могут помочь с этим переходом. Отсюда и появилась информация», - сказал Табакджиоглу.

27-летний Угурджан Чакыр оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 13 миллионов евро. Чакыр является футболистом национальной сборной Турции.

«Зенит» и клуб Роналду интересуются вратарём