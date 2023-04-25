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«Зенит» и клуб Роналду интересуются вратарём

25 Апреля 2023 • 15:11 Комментировать (1)

«Зенит» ищет возможности для усиления своего состава. Как сообщает в социальных сетях журналист Экрем Конур, на радаре питерского клуба находится голкипер Угурджан Чакыр из «Трабзонспора».

Отмечается, что интерес к Чакыру также проявляют европейские. «Монако», «Ноттингем Форест» и «Шеффилд Юнайтед». Также Угурджан находится в сфере интересов «Аль-Насра», за который выступает Криштиану Роналду.  

26-летний Чакыр является капитаном «Трабзонспора». Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают футболиста в 13 миллионов евро.

Угурджан Чакыр провёл 22 матча за сборную Турции В них вратарь пропустил 34 гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Трабзонспор Аль-Наср Угурджан Чакыр трансферы футбола - лето 2023
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Zenituwka
25 Апреля 2023 в 15:21
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