«Зенит» и клуб Роналду интересуются вратарём

«Зенит» ищет возможности для усиления своего состава. Как сообщает в социальных сетях журналист Экрем Конур, на радаре питерского клуба находится голкипер Угурджан Чакыр из «Трабзонспора».

Отмечается, что интерес к Чакыру также проявляют европейские. «Монако», «Ноттингем Форест» и «Шеффилд Юнайтед». Также Угурджан находится в сфере интересов «Аль-Насра», за который выступает Криштиану Роналду.

26-летний Чакыр является капитаном «Трабзонспора». Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают футболиста в 13 миллионов евро.

Угурджан Чакыр провёл 22 матча за сборную Турции В них вратарь пропустил 34 гола.