В «Севилье» высказались о возможном трансфере Карраскаля

В испанской «Севилье» прокомментировали новости, которые связывают клуб из Андалусии с полузащитником московского ЦСКА Хорхе Карраскалем.

«У нас нет никакого интереса к Карраскалю», - кратко ответил «Чемпионату» спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи.

Напомним, информация о том, что колумбиец может пополнить один из топ-клубов Испании, появилась сегодня днём. В последние месяцы игрок чаще сидит на скамейке запасных в ЦСКА, нежели играет полные матчи.

Всего на счету 24-летнего игрока центра поля в текущем сезоне 29 игр в Российской премьер-лиге и в Кубке России. В них он сумел шесть раз отметиться голом и оформить столько же ассистов.