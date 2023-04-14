Отец Егора Пруцева рассказал об интересе европейских клубов к сыну

Игорь Пруцев, отец полузащитника «Црвены Звезды» Егора Пруцева, рассказал об интересе европейских клубов к своему сыну.

Ранее о возможном переходе 20-летнего футболиста в клуб Западной Европы сообщил генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич.

«Если будет заманчивое предложение со стороны других клубов — надо будет какие-то решения принимать. Есть интерес со стороны и одновременно желание проявить себя в «Црвене Звезде». Всё будет зависеть от позиции клуба, предложений, условий», — цитирует Игоря Пруцева Metaratings.

Действующий контракт Пруцева с «Црвеной Звездой» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной России в 600 тысяч евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл в составе своей команды шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями. Ранее Пруцев выступал за «Нефтехимик», ивановский «Текстильщик» и «Сочи».