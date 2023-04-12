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Гендиректор «Црвены Звезды»: «К Пруцеву есть огромный интерес от клубов Западной Европы»

12 Апреля 2023 • 19:07 Комментировать
Базель
...
Янг Бойз
16.04 17:30

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич ответил на вопрос об интересе к полузащитнику Егору Пруцеву со стороны «Базеля». Ранее сообщалось, что швейцарский клуб предложил сербам два миллиона евро за 20-летнего хавбека, но получил отказ.

«Я не могу прокомментировать конкретные предложения по Пруцеву. Но к Егору есть огромный интерес от клубов Западной Европы», — заявил Терзич «Спорт-Экспрессу».

В текущем сезоне Пруцев провел шесть матчей в чемпионате Сербии, в которых не отметился голевыми действиями. Контракт игрока с «Црвеной» рассчитан до лета 2026 года. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 600 тысяч евро.

«Базель» намерен подписать Егора Пруцева

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Евро-Футбол.Ру,
Базель Црвена Звезда Звездан Терзич Егор Пруцев
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БАЗЕЛЬ ЯНГ БОЙЗ
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