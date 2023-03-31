Газизов ответил на вопрос о граффити с украинцем Зинченко

Шамиль Газизов, который занимает должность генерального директора «Уфы», ответил на вопрос о граффити с Александром Зинченко, красующемся на фасаде одного из домов в городе. Украинец ранее выступал за уфимский клуб, но сейчас, с его же слов, ничего не хочет вспоминать о том периоде.

«Граффити делали фанаты - клуб к этому отношения не имеет. Это было выражение воли фанатов. Пусть они всё это решают. Мне бы не хотелось касаться высказывания Зинченко с любой стороны: как фанаты решат, так и будет», - сказал Зинченко, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

В настоящий момент Александр Зинченко выступает в Англии за лондонский «Арсенал». Команда лидирует в Премьер-лиге, опережая второй «Манчестер Сити» на восемь очков. При этом «канониры» провели на игру больше.

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