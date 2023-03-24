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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Украинец Зинченко высказался о России, где он раньше играл

24 Марта 2023 • 16:54 Комментировать

Футболист «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко высказался о России, где он играл в своё время.

Как известно, Александр Зинченко в 2015-2016 годах представлял «Уфу», после чего его выкупил «Манчестер Сити».

«Я благодарен футбольному клубу «Уфа» за всё, что они для меня сделали. Но сейчас я не хочу иметь никаких воспоминаний о том времени. Честно говоря, я не хочу ничего слышать об этой стране», - сказал Зинченко, чьи слова приводит Daily Mail.

В сезоне 2022/2023 Александр Зинченко провёл за «Арсенал» 27 матчей. В них украинский футболист забил один гол и отдал два результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Уфа Александр Зинченко
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