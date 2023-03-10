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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Дасаев и Акинфеев попали в рейтинг лучших вратарей мира

10 Марта 2023 • 15:49 Комментировать

Международная федерация футбольной истории и статистики обнародовала свой рейтинг лучших голкиперов мира с 1987 года. Как мы уже сообщали, на вершине рейтинга оказался известный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон. Стоит сказать, что в топ-48 оказались и два российских голкипера.

Так, 37-е место в рейтинге занял Ринат Дасаев, а 47-е место – Игорь Акинфеев. Последний до сих пор выступает за московский ЦСКА.

36-летний Игорь Акинфеев вместе с одноклубниками сейчас готовится к домашнему матчу чемпионата России против «Крыльев Советов». Команды сыграют в воскресенье, 12 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Акинфеев Ринат Дасаев
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