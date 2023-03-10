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Чемпионат Италии. Серия Б

Назван лучший вратарь мира с 1987 года

10 Марта 2023 • 11:25 Комментировать

Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон возглавил рейтинг лучших вратарей мира по версии IFHHS. Международная федерация футбольной истории и статистики основывала свой выбор на списках лучших голкиперов года, которые она формировала с 1987 года.

Очки начислялись следующим образом: если в какой-то год вратарь занимал первое место в рейтинге, то получал 20 баллов, второе - 19 и так далее.

Исходя из этого подсчета, первую позицию уверенно занял Буффон, набравший 357 баллов. Вторым стал испанец Икер Касильяс, а топ-3 замкнул немец Мануэль Нойер. В пятерку лучших также попали Петр Чех и Эдвин ван дер Сар.

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Джанлуиджи Буффон
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