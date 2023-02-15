Кураньи: «Кокорин ещё может поиграть в Европе»

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи поделился мнением о будущем нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, который сейчас выступает на правах аренды за кипрский «Арис».

По мнению немца, возвращаться в Россию 31-летнему Кокорину пока рано, так как он ещё способен проявить себя в Европе.

«Я думаю, что сейчас Кокорину лучше остаться в европейском футболе, он ещё не сказал там своё слово. Но РПЛ — тоже отличная возможность для него в будущем», — цитирует Кураньи «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Кокорин провёл за «Арис» 19 матчей, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.