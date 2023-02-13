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Чемпионат Италии. Серия А

Главный тренер «Ариса»: «Кокорин хочет остаться в клубе»

13 Февраля 2023 • 19:54 Комментировать
Фиорентина
...
Эмполи
19.02 17:00

Рулевой кипрского «Ариса» Александр Шпилевский заявил, что его подопечный Александр Кокорин хочет и после текущего сезона остаться в клубе. Напомним, что права на россиянина всё ещё принадлежат итальянской «Фиорентине», с «фиалками» у форварда действующий контракт аж до середины следующего года.

«Многое зависит от «Фиорентины» – отпустит или нет. Также надо, чтобы наш владелец клуба и Саша договорились по зарплате. Дополнительно стоит вопрос, захочет ли «Фиорентина» его видеть у себя после этого сезона, ведь сейчас Кокорин в очень хорошей форме. Если он будет продолжать так играть, «Фиорентина» по-любому захочет вернуть его», - цитирует Шпилевского «РБ Спорт».

Тренер добавил, что очень расстроится, если «Фиорентина» заберёт Кокорина обратно после этого сезона и заявил, что общается с россиянином по поводу его будущего в «Арисе» каждый день. Всего в текущем сезоне нападающий поразил ворота соперников Ариса» восемь раз и отдал четыре ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Арис Александр Кокорин Алексей Шпилевский
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