​Булыкин прокомментировал конфликт Слуцкого и Мостового

Леонид Слуцкий и Александр Мостовой публично обменялись «любезностями». Так, среди прочего, бывший тренер ЦСКА и экс-игрок «Сельты» употребили в отношении друг друга слово «посмешище».

Комментарий по поводу конфликта между Леонидом Слуцким и Александром Мостовым дал известный в прошлом российский футболист Дмитрий Булыкин.

«Все устраивают шоу. Кто-то слушает Ловчева, кто-то слушает Аршавина с Быстровым, кто-то слушает Мостового, а кто-то, наверное, слушает Слуцкого. На вкус и цвет товарищей нет. Но то, что Слуцкий уже давно в шоу-бизнесе, хорошо известно по его выступлениям в разных передачах», - высказался Булыкин, чьи слова приводит Vprognoze.

Добавим, что Леонид Слуцкий в настоящий момент не имеет клуба. Осенью опытный специалист покинул должность главного тренера «Рубина», выступающего на текущий момент по втором по рангу дивизионе России.