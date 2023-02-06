Мостовой – о Слуцком: «Своей работой в последние годы он сам доказал, что является посмешищем»

Известный спортсмен Александр Мостовой прокомментировал слова российского специалиста Леонида Слуцкого, назвавшего чемпиона СССР и обладателя кубка Португалии «фриком» и «посмешищем».

Бывший футболист сказал, что каждому любителю футбола в той или иной степени известно о деятельности Слуцкого, в связи чем далеко не у одного человека потенциально есть повод сказать тренеру нелицеприятные слова.

«Скорее он своей внешностью подходит под определение фрика. А своей работой в последние годы он сам доказал, что является посмешищем. Своим высказыванием он оскорбляет людей, которые играли в футбол и многого добились», - цитирует Мостового «Чемпионат».

В заключении своего ответа Мостовой порекомендовал Слуцкому выполнить упражнение «жонглирование мячом», набив его как минимум пять раз, и опубликовать свои успехи в «Плюшках».