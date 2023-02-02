Зачем 41-летний экс-игрок сборной России Павлюченко решил вернуться в футбол

В четверг появилась новость, что Роман Павлюченко хочет возобновить карьеру, чтобы сыграть матч за «Уфу» в Кубке России и забить 200-й гол. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом.

В российском футболе не там много инфоповодов в последнее время, тем громче прозвучала информация, что Роман Павлюченко может возобновить карьеру в составе «Уфы». Якобы 41-летний форвард хочет сыграть в составе башкирского клуба в матче «Ахмата» в Кубке России и забить 200-й гол в карьере. Многие бывшие партнёры высказались на эту тему, а генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов даже подтвердил, что нападающий в Турции живёт в одном отеле с командой.

Однако если взглянуть на всю историю с трезвой головой, кажется, что это все лишь ширма для привлечения внимания к другому факту. Но давайте пойдём по порядку.

Первый вопрос – откуда взялась вообще цифра в 199 голов? Якобы у Павлюченко сейчас именно столько мячей за разные клубы. Простой фактчекинг легко даёт ответ на этот вопрос. На эту цифру в своём посте в телеграме ссылается известный инсайдер Иван Карпов, приложив ссылку на новость о том, что Павлюченко забил 199-й гол в клубной карьере. Однако есть загвоздка: данное сообщение датируется… августом 2021 года. С того момента Павлюченко во Второй лиге отличился ещё 11 раз. Получается, что 200 голов в клубной карьере форвард давно уже забил. Так что мотивация странная.

Возможность возобновления карьеры подтвердил Роман Орещук, который сказал, что Павлюченко хочет забить 200-й гол в зачёт клуба Федотова. Это выглядит ещё смешнее. Даже если вернуться к тому, что у Павлюченко якобы 199 точных ударов за клубы (по этому поводу выше уже прошлись), то есть ещё и результативные очки за сборную. В Клубе Федотова учитываются голы за национальную сборную, коих у экс-форварда «Спартака» и «Локомотива» 21. Кстати, в Клубе 100 (том самом Клубе Федотова для российских футболистов) чуть иной подсчёт точных ударов. По их данным, у Павлюченко 192 гола.

Однако даже сам Павлюченко подтвердил историю о возможности возобновить карьеру и тоже повторил эту странную историю про 200 голов. Интересно, что и сам футболист, и Орещук рассказали, что якобы Бузова готова поддержать всю историю и попросить своих подписчиков посетить матч.

Кажется, Бузова действительно вольно или невольно привлекла внимание, но совсем не к возобновлению карьеры Павлюченко. За счёт имени певицы новость привлекла внимание людей, которые не интересуются футболом. В этом смысле стоит перечитать новость внимательнее. И Орещук, и Павлюченко таким нехитрым способом, выдумав небылицу про 200-й гол и вписав в это всё Бузову, просто-напросто… объявили о создании своего агентства.

«Могу сообщить тебе ещё одну новость — совместно с Павлюченко мы открываем футбольное агентство. Будем находить, подписывать и развивать молодых игроков», – заявил Орещук. «Ну и про агентство, которое мы создаём с Орещуком, тоже правда», – добавил Павлюченко.

Может ли Павлюченко действительно возобновить карьеру? Уж точно странно, если говорить про один матч. Зачем «Уфе» нужен игрок на один матч? Как к этому отнесутся другие нападающие башкирского клуба? Откуда уверенность, что Павлюченко забьёт «Ахмату» – клубу Премьер-лиги? При этом в Первой лиге форвард едва ли может помочь «Уфе». Не забудем, что Павлюченко завершил карьеру после того, как его дисквалифицировали на 8 матчей во Второй лиге. Это наказание распространяется и на Первую лигу. То есть башкирцы могут подписать ветерана, но использовать смогут его очень ограниченно.

Роман Андреев

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