Йоканович заявил, что Лесовой пропустит три недели из-за травмы

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович рассказал, почему нападающий Даниил Лесовой пропустил товарищеский матч с «Ардой» (3:1).

«Что с Лесовым? Он на тренировке сломал мизинец на ноге. Врачи говорят о трех неделях, но мы ожидаем, что он вернется к работе раньше этого срока», — приводит слова Йокановича официальный сайт столичного клуба.

В текущем сезоне 25-летний футболист принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров, в которых записал на свой счет три результативные передачи.

«Динамо» идет на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков после 17 туров.