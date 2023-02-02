​«Динамо» выиграло 120-минутный матч против «Арды»

В четверг «Динамо» проводило товарищеский матч против «Арды» из Болгарии в рамках подготовки ко второй части сезона. Игра проходила в необычном формате – команды провели четыре тайма по 30 минут. Подопечные Славиши Йокановича отпраздновали победу со счётом 3:1. За московскую команду забивали Даниил Фомин, Константин Тюкавин и Арсен Захарян.
Добавим, что сезон 2022/2023 в Российской премьер-лиге возобновится в начале марта. «Динамо» на текущий момент, после семнадцати сыгранных туров, занимает четвёртое место в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» команда Славиши Йокановича отстаёт на 13 зачётных баллов.
Протокол игры
|(1:0) Фомин Даниил22'
|(2:0) Тюкавин Константин41'
|45'Сако Оумар (3:1)
|(3:0) Захарян Арсен45'
Шунин Антон•Лаксальт Диего•Маричаль Перес Николас•Паршивлюк Сергей•Ферни Рубен•Фомин Даниил•Кутицкий Александр•Нгамалё Муми Николя•Гладышев Ярослав•Тюкавин Константин•Захарян Арсен
Господинов Анатолий•Боруков Преслав•Коконов Иван•Котев Лачезар•Лозев Деян•Сако Оумар•Стоева Милена•Тилев Иван•Тунгара Абубакар•Цонев Радослав•Желев Милен
02 февраля.
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