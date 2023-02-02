​«Динамо» выиграло 120-минутный матч против «Арды»

В четверг «Динамо» проводило товарищеский матч против «Арды» из Болгарии в рамках подготовки ко второй части сезона. Игра проходила в необычном формате – команды провели четыре тайма по 30 минут. Подопечные Славиши Йокановича отпраздновали победу со счётом 3:1. За московскую команду забивали Даниил Фомин, Константин Тюкавин и Арсен Захарян.

Добавим, что сезон 2022/2023 в Российской премьер-лиге возобновится в начале марта. «Динамо» на текущий момент, после семнадцати сыгранных туров, занимает четвёртое место в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» команда Славиши Йокановича отстаёт на 13 зачётных баллов.