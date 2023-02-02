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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Динамо» выиграло 120-минутный матч против «Арды»

02 Февраля 2023 • 18:55 Комментировать
Динамо Москва
3:1
Арда Карджали
окончен

В четверг «Динамо» проводило товарищеский матч против «Арды» из Болгарии в рамках подготовки ко второй части сезона. Игра проходила в необычном формате – команды провели четыре тайма по 30 минут. Подопечные Славиши Йокановича отпраздновали победу со счётом 3:1. За московскую команду забивали Даниил Фомин, Константин Тюкавин и Арсен Захарян.

Добавим, что сезон 2022/2023 в Российской премьер-лиге возобновится в начале марта. «Динамо» на текущий момент, после семнадцати сыгранных туров, занимает четвёртое место в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» команда Славиши Йокановича отстаёт на 13 зачётных баллов.

Протокол игры  
Динамо Москва3:1Арда Карджали
(1:0) Фомин Даниил22'  
(2:0) Тюкавин Константин41'  
  45'Сако Оумар (3:1)
(3:0) Захарян Арсен45'  
Шунин АнтонЛаксальт ДиегоМаричаль Перес НиколасПаршивлюк СергейФерни РубенФомин ДаниилКутицкий АлександрНгамалё Муми НиколяГладышев ЯрославТюкавин КонстантинЗахарян Арсен
Запасные: Будачёв ИванСазонов СабаСмолов ФёдорСкопинцев ДмитрийШаяхметов РусланМакаров ДенисБоков ДанилаГагнидзе Лука_MaystorovichСулаквелидзе ГеоргийОсокин ДенисАлександров МаксимКупцов ИльяЗазвонкин Иван
Господинов АнатолийБоруков ПреславКоконов ИванКотев ЛачезарЛозев ДеянСако ОумарСтоева МиленаТилев ИванТунгара АбубакарЦонев РадославЖелев Милен
Запасные: Ковачев СветославСимеонов ВасилГеоргиев АлександарЮсуф МесутН'Диайе ЛассанаПетков АлексПетков СлавАли ДжунейЮруков ИльяКрачунов Пламен
02 февраля.

 

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