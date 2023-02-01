​Стипиди – о словах Кокорина: «С мозгами непорядок у человека»

Футбольный функционер Павел Стипиди дал комментарий по поводу слов Александра Кокорина. Высказывание футболиста о том, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме, наделало немало шума.

«Раньше говорили: «Кто не был в армии, тот не знает мужского дела». Но это говорилось об армии! Но не о тюрьме. Я поражён! С мозгами непорядок у человека», - высказался Стипиди, чьи слова приводит Vprognoze.

Напомним, что Александр Кокорин в своё время провёл в тюрьме почти год. Футболист отбывал наказание за участие в двух драках.

В настоящий момент Александр Кокорин выступает за «Арис». В чемпионате Кипра 31-летний россиянин забил семь голов в 16 матчах.