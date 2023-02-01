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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кокорин: «Каждый нормальный мужчина должен отсидеть»

01 Февраля 2023 • 14:20 Комментировать (1)

Известный российский футболист Александр Кокорин высказался насчёт периода, проведённого в тюрьме.

Напомним, что в 2018 году Александр Кокорин оказался за решёткой за участие в двух драках. В тюремном заключении футболист провёл около года.

«Как можно жалеть о том, что уже произошло? Это огромный опыт, хорошая школа. Я как-то высказывался, что каждый нормальный парень, мужчина должен отсидеть», - высказался Кокорин на видео для канала «Суперлига» в YouTube.

В настоящий момент Александр Кокорин играет за кипрский «Арис» в аренде. Права на 31-летнего форварда принадлежат «Фиорентине».

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин
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Комментарии (1)
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Promt Roman
01 Февраля 2023 в 17:03
И кушает Саша теперь только специальной ложкой, с дырочкам. Шоб тока гущу хавать, без жижи.
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