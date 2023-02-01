Кокорин: «Каждый нормальный мужчина должен отсидеть»

Известный российский футболист Александр Кокорин высказался насчёт периода, проведённого в тюрьме.

Напомним, что в 2018 году Александр Кокорин оказался за решёткой за участие в двух драках. В тюремном заключении футболист провёл около года.

«Как можно жалеть о том, что уже произошло? Это огромный опыт, хорошая школа. Я как-то высказывался, что каждый нормальный парень, мужчина должен отсидеть», - высказался Кокорин на видео для канала «Суперлига» в YouTube.

В настоящий момент Александр Кокорин играет за кипрский «Арис» в аренде. Права на 31-летнего форварда принадлежат «Фиорентине».